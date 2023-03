Haaland nem se lembra de alguns dos cinco golos que marcou

”, descreveu, na "flash interview" após o encontro da segunda mão, que apurou os "citizens" para os "quartos".Haaland, apenas o terceiro futebolista a marcar cinco golos num jogo da "Champions", depois do brasileiro Luiz Adriano e do argentino Lionel Messi, mostrou-se “” a cada jogo na competição e descreveu a experiência de marcar golos como exigindo “”.O jogador chegou aos 33 golos em apenas 25 encontros na competição, sendo o mais jovem e o que precisou de menos encontros para chegar às três dezenas, e até fez isso sem precisar do jogo todo, saindo aos 63 minutos, em Manchester.”, questionou.O próprio treinador brincou com a situação, considerando que seria “aborrecido” que atingisse logo a marca aos 22 anos, elogiando o avançado, que é “” e está a habituar de tal forma os adeptos a estas prestações que “”.Haaland é agora o melhor marcador da Liga dos Campeões 2022/23, com 10 golos, tendo marcado aos 22, 24, 45+2, 53 e 57 minutos, para um total de 39 golos em 36 jogos na época de estreia no City, depois de passagens por Salzburgo (10 golos na 'Champions') e Borussia Dortmund (13).O norueguês, colega de equipa dos portugueses Ruben Dias e Bernardo Silva no emblema inglês, é um dos possíveis adversários do Benfica nos quartos de final da principal competição europeia de clubes.