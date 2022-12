Hajime Moriyasu continua a treinar o Japão

A renovação do vínculo com Hajime Moriayasu, que assumiu o comando da seleção após o Mundial Rússia2018, já era esperada depois da prestação no Mundial Qatar2022, onde a equipa chegou aos oitavos de final.”, afirmou o técnico, de 54 anos, numa conferência de imprensa conjunta com a federação japonesa de futebol.A seleção do Japão, com o sportinguista Morita entre os convocados, despediu-se do Mundial2022 nos oitavos de final, depois de ter sido derrotada pela Croácia no desempate por grandes penalidades, mas na fase de grupos surpreendeu ao vencer a Alemanha e a Espanha, ambas por 2-1.