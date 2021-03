Hannes Wolf é o novo treinador do Bayer Leverkusen

Os “resultados das últimas semanas”, incluindo a eliminação na Liga Europa, às mãos dos suíços do Young Boys, e a derrota na última jornada do campeonato, com o Hertha Berlim (3-0), contribuíram para uma separação “inevitável”, disse o diretor desportivo, Rudi Völler.



Wolf, antigo técnico de Genk e Hamburgo, vai assumir o cargo até ao final da temporada, depois de seis meses nos sub-18 e de uma passagem pelo Estugarda, entre 2016 e 2018, em que subiu o clube à "Bundesliga", como campeão do segundo escalão.



O Leverkusen quer continuar a lutar pela qualificação para as competições europeias, e, sobretudo, para a Liga dos Campeões, com o quarto lugar, do Eintracht Frankfurt, a sete pontos de distância, numa época em que até liderou, em dezembro, antes da quebra de forma, com 10 derrotas em 17 jogos, já em 2021.



Bosz, que se evidenciou ao levar o Ajax à final da Liga Europa, em 2017, perdida para o Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, orientava o Bayer desde 2018, tendo levado ainda o clube à final, perdida, da Taça da Alemanha de 2020.