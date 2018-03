Harry Kane ausente dos relvados durante um mês, devido a lesão

Lusa Comentários 14 Mar, 2018, 16:16 | Futebol Internacional

O internacional inglês lesionou-se no último fim de semana ao serviço dos ‘spurs’, no triunfo sobre o Bournemouth (4-1), em jogo da ‘Premier League’, num lance disputado com o guarda-redes Asmir Begovic.



Nos últimos dias, a imprensa inglesa estava a avançar que Kane iria falhar a fase final do Mundial2018, que se vai realizar na Rússia, mas os exames realizados hoje determinaram que o jogador de 24 anos deverá voltar a jogar já em abril.



“Os exames confirmaram que Harry Kane danificou os ligamentos laterais do seu tornozelo direito, mas é esperado que regresse aos treinos em abril”, explicou o Tottenham, através da sua conta na rede social Twitter.



Além de falhar os próximos jogos dos ‘spurs’, Kane vai ficar de fora dos particulares que a Inglaterra vai disputar com Holanda (23 de maio, em Amesterdão) e Itália (27, em Londres).



Na ‘Premier League’, Kane soma 24 golos e lidera a lista de melhores marcadores em igualdade com o egípcio Salah, do Liverpool.