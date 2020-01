Harry Kane vai ser operado e desfalca Tottenham até abril

De acordo com a nota publicada no site oficial do emblema londrino, o ‘capitão’ dos ‘spurs’ terá de ser operado para debelar uma “rotura de um tendão na face posterior da coxa da perna esquerda” e deverá “regressar aos treinos em abril”.



Harry Kane lesionou-se na semana passada, no encontro entre o Tottenham e o Southampton, para a Liga inglesa, acabando por ser substituído aos 75 minutos da partida que ditou a derrota dos ‘spurs’ (1-0).



O avançado vai falhar, pelo menos, os próximos 14 jogos do conjunto orientado por José Mourinho, 11 para a ‘Premier League’, um para a Taça de Inglaterra e os dois dos oitavos de final da Liga dos Campeões, perante os alemães do Leipzig.



Esta é a segunda ‘baixa’ de peso para o técnico português em poucos dias, uma vez que, na terça-feira, o francês Moussa Sissoko foi operado ao ligamento colateral do joelho direito e também ficará de fora até abril, na sequência da lesão sofrida na mesma partida, diante dos ‘saints’.