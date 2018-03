`Hat-trick` de Achampong derrota Tianjin Quanjian, de Paulo Sousa

Lusa Comentários 18 Mar, 2018, 13:48 / atualizado em 18 Mar, 2018, 13:49 | Futebol Internacional

O internacional gabonês inaugurou o marcador, aos 16 minutos, e, depois da reviravolta protagonizada pelo brasileiro Alexandre Pato (54) e o francês Anthony Modeste (78), marcou mais dois golos (84 e 90), selando o triunfo dos locais.



Com este desaire, o segundo em três rondas, o 'onze' de Paulo Sousa manteve-se com três pontos, sendo ultrapassado pelo Tianjin Teda, agora com quatro.



Antes, o Shanghai SIPG, comandado pelo treinador português Vítor Pereira, manteve o seu percurso 100 por cento vitorioso, ao vencer fora o Guangzhou R&F por 5-2, com um 'póquer' de Wu Lei.



A formação da casa chegou rapidamente a 2-0, com tentos do israelita Eran Zahavi, aos quatro minutos, e Xiao Zi, aos 09, mas, antes da meia hora, os forasteiros já ganhavam, com um 'hat-trick' de Wu Lei (17, 27 e 29).



Na segunda parte, o brasileiro e ex-portista Hulk aumentou a vantagem, aos 53 minutos, e, aos 73, Wu Lei apontou o seu quarto tento no encontro.



A formação de Vítor Pereira segue, assim, na liderança, com o pleno de nove pontos (15-2 em golos), também ostentado pelo Shandong Luneng (7-1).