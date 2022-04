`Hat-trick` de Beto na goleada da Udinese em Itália

Na 31.ª jornada, Beto, que há três temporadas alinhava nos campeonatos amadores em Portugal, chegou aos 11 golos na Serie A com o seu primeiro 'hat-trick' na prova, no dia em que o Nápoles reforçou o estatuto de candidato ao título, com um triunfo por 3-1 no campo da Atalanta.



O emblema do sul de Itália, que chegou à vitória com Mário Rui a tempo inteiro e com golos de Insigne (14 minutos, de grande penalidade), Politano (37) e Elmas (81), passou a somar 66 pontos e 'colou-se' no topo ao AC Milan, que na segunda-feira recebe o Bolonha, na partida que fecha a ronda.



Por seu lado, a formação de Bérgamo, que fez o tento de honra pelo holandês De Roon (58 minutos), segue no sétimo posto, com 51 pontos.



Em Údine, Beto festejou aos 45, 49 e 73 minutos na goleada sobre o Cagliari, que até chegou a estar em vantagem por João Pedro Galvão, antigo jogador brasileiro do Estoril Praia e Vitória de Guimarães e agora internacional italiano, aos 32. Becão, aos 39, e Molina, aos 59, ajudaram também a construir o triunfo largo da formação da casa.



Com este resultado, a Udinese segue num tranquilo 12.º posto, já sem o 'fantasma' da despromoção, enquanto o Cagliari é 17.º, apenas três pontos acima da zona de descida.



No primeiro jogo do dia, a Fiorentina manteve-se na luta europeia (é oitava, com 50 pontos) com um triunfo caseiro sobre o Empoli, por 1-0, com um golo do argentino Nicolas González, aos 58 minutos, logo após Sebastiano Luperto ser expulso nos visitantes.