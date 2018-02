"Hat-trick" de Higuaín na goleada da Juventus na liga italiana

Lusa 04 Fev, 2018, 17:02 / atualizado em 04 Fev, 2018, 21:35 | Futebol Internacional

Em Turim, frente ao 17.ª classificado da Serie A, os hexacampeões italianos já venciam ao intervalo por 4-0 e, na segunda parte, Higuaín ganhou o estatuto de figura do encontro, com remates certeiros aos 63, 74 e 83 minutos.



O brasileiro Alex Sandro, ex-jogador do FC Porto, abriu a contagem aos nove minutos, seguindo-se dois golos do médio alemão Khedira, aos 24 e 27 minutos, e um do bósnio Pjanic, aos 38.



Com este triunfo, a Juventus isolou-se, para já, na liderança da prova, com 59 pontos, mais dois que o Nápoles, que ainda hoje se desloca ao campo do Benevento, último classificado.



Na luta pelo acesso à Liga dos Campeões, a Roma aproveitou o empate de sábado do Inter Milão com o Crotone (1-1) e aproximou-se do quarto lugar, com um triunfo por 1-0 no terreno Verona, penúltimo posicionado.



O turco Under, logo no primeiro minuto, marcou o único golo do jogo e deixou os romanos no quinto posto, a um ponto do Inter.



Com André Silva a titular (foi substituído aos 72 minutos), o AC Milan empatou (1-1) no terreno da Udinese e caiu para o oitavo posto, tendo sido ultrapassado pela Atalanta, que venceu na receção ao Chievo, por 1-0.



Em Udine, o espanhol Suso deu vantagem ao AC Milan, logo aos nove minutos, mas um lance infeliz do guarda-redes Donnarumma, aos 76, acabou por deixar tudo empatado. Por seu lado, Mancini, aos 72, fez o golo do triunfo da Atalanta.



Destaque ainda para a vitória da Fiorentina no campo do Bolonha, por 2-1, num encontro em que Gil Dias foi titular e Bruno Gaspar foi suplente utilizado na equipa de Florença.