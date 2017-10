"Hat-trick" de Khedira em goleada da Juventus

Lusa 22 Out, 2017, 19:28 | Futebol Internacional

No terreno do 14.º classificado da Serie A, os campeões italianos atuaram grande parte do encontro com menos uma unidade, por expulsão do croata Mandzukic, aos 26 minutos, mas mesmo assim chegaram à goleada, com um 'hat-trick' do médio Khedira. O internacional germânico marcou aos 20, 59 e 87 minutos.



Samir, na própria baliza aos 14 minutos, Rugani, aos 52, e o bósnio Pjanic, aos 90, fizeram os restantes tentos da Juventus, que chegou a estar a perder, devido a um remate certeiro de Perica, aos oito. Danilo, aos 47, fez o segundo golo da formação da casa.



Com este triunfo, a Juventus, que é adversária do Sporting na Liga dos Campeões, passou a ocupar o terceiro lugar a três pontos do Nápoles, que lidera.



Antes, a Roma venceu no terreno do Torino, por 1-0, e aproximou-se dos lugares da frente, numa jornada em que o AC Milan somou o quatro jogo seguido sem ganhar.



Com André Silva como suplente não utilizado, o AC Milan empatou a zero na receção ao Génova, que contou com Miguel Veloso a tempo inteiro, num encontro em que Bonucci foi 'tramado' pelo vídeoárbitro e deixou a equipa da casa com menos unidade, a partir dos 25 minutos.



Com este resultado, o AC Milan caiu para o 11.º posto, já a 12 pontos do líder Nápoles, e o técnico Vincenzo Montella continua com o lugar em risco.



No quinto lugar da Série A Italiana segue a Roma, a sete pontos do comando, mas com menos um jogo, depois de vencer no campo do Torino com um golo do sérvio Kolarov, aos 69 minutos.



Sem Gil Dias, lesionado, e com Bruno Gaspar no banco de suplentes, a Fiorentina foi ao campo do 'lanterna-vermelha' Benevento vencer por 3-0, com golos de Benassi, do senegalês Babacar e do francês Thereau.



A formação de Florença subiu ao nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Benevento continua sem qualquer ponto somado e apenas com dois golos marcados.



Na dérbi de Verona, o Chievo bateu o Hellas, por 3-2, com um 'bis' de Inglese, enquanto a Atalanta recebeu e venceu o Bolonha, por 1-0.



Na luta pela manutenção, o Sassuolo abandonou os lugares de descida de divisão com um triunfo no terreno do Spal, por 1-0.