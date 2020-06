"Hat-trick" de Martial dá triunfo ao United, mas Wolverhampton mantém-se no encalço

Em Old Trafford, o avançado gaulês emergiu como principal figura do United, marcando aos sete, 44 e 74 minutos, e elevando para 14 o número de golos anotados na presente edição da Premier League.

O médio internacional português Bruno Fernandes voltou a ser aposta inicial do técnico Ole Gunnar Solskjaer nos ‘red devils', tendo sido substituído aos 80 minutos.Com o triunfo, o Manchester United mantém-se no quinto lugar, com 49 pontos, agora a dois de distância do Chelsea, que ocupa o quarto lugar - o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada - e que na quinta-feira recebe o Manchester City.Apesar de ter deixado para trás o Sheffield United, que soma 44 pontos, o United continua a partilhar o quinto posto com o Wolverhampton, uma vez que a equipa treinada pelo português Nuno Espírito Santo também venceu hoje, por 1-0, na receção ao Bournemouth.Uma cabeçada certeira do ex-avançado do Benfica Raúl Jiménez (15 golos na prova), aos 60 minutos, garantiu a vitória dos ‘wolves', que contaram no ‘onze' titular com os internacionais portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota, enquanto Daniel Podence e Pedro Neto foram lançados no segundo tempo.Após quatro jogos sem vencer na Premier League, o Everton, com o médio internacional luso André Gomes de início, voltou aos triunfos, perante o lanterna-vermelha Norwich (1-0), graças a um golo do central Michael Keane, aos 55 minutos.Já o Newcastle desperdiçou a oportunidade de somar a terceira vitória seguida, ao ceder um empate 1-1 na receção ao penúltimo colocado, Aston Villa. Dwight Gayle adiantou os ‘magpies' aos 68 minutos, só que os ‘villans' chegaram à igualdade aos 83, por intermédio do egípcio Ahmed Elmohamady.A Liga inglesa é liderada pelo Liverpool, que tem uma confortável vantagem sobre a concorrência e que hoje, na receção ao Crystal Palace, pode dar um passo determinante rumo ao título de campeão que lhe foge desde 1990.