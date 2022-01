Hayao Kawabe assina pelo Wolverhampton por três épocas e meia

O médio, de 26 anos, chega aos "wolves" proveniente dos suíços do Grasshoppers, equipa a que estará cedido até ao final da época e à qual regressará no final de janeiro, depois de aproveitar a pausa de inverno na Suíça para treinar nos ingleses.



“Hayao vai passar janeiro com o plantel do Bruno, aproveitando a pausa de inverno na Liga suíça. Depois é expectável que regresso ao Grasshoppers para terminar a época, tendo em conta que tem sido um jogador importante para eles”, adiantou o diretor técnico do Wolverhampton, Scott Sellars.



Os "wolves", comandados por Bruno Lage e que no plantel contam com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Bruno Jordão, Pedro Neto, Daniel Podence, Trincão e Fábio Silva, são oitavos classificados na Liga inglesa e no domingo recebem o Sheffield United na terceira ronda da Taça de Inglaterra.