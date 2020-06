Hazard e Asensio regressam aos convocados do Real Madrid após lesões prolongadas

O belga Eden Hazard regressa aos eleitos de Zinedine Zidane depois de se ter lesionado em 22 de fevereiro, na visita ao Levante, enquanto Asensio estreia-se esta temporada – muito perturbada pela pandemia de covid-19 -, após uma grave lesão no joelho sofrida durante a pré-época.



O internacional espanhol, de 24 anos, que disputou o último jogo na liga em 19 de maio de 2019, sofreu em julho uma rotura do ligamento cruzado anterior do menisco esquerdo, num jogo particular frente ao Arsenal, nos Estados Unidos, a contar para International Champions Cup, conquistada pelo Benfica.



O Real Madrid, segundo classificado do campeonato, a dois pontos do FC Barcelona, recebe no domingo o Eibar, em jogo à porta fechada, no estádio secundário Alfredo Di Stéfano, devido às obras no Santiago Bernabéu, no regresso do futebol em Espanha e um dia depois de o líder visitar o Maiorca.



A pandemia de covid-19 já provocou quase 423 mil mortos e infetou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP, e Espanha é um dos países mais afetados, com 27.136 mortos e quase 243 mil casos confirmados de infeção.