Hazard operado com êxito ao perónio direito

", disse o clube madrileno, em comunicado no seu "site" oficial.Segundo os "merengues", o jogador de 31 anos "".Em 26 de novembro de 2019, devido a uma entrada dura do seu compatriota Thomas Meunier, em jogo frente ao Paris Saint-Germain, o belga partiu o perónio, lesão da qual o jogador não recuperou completamente, o que fez com que se submetesse a uma operação, em 2020, relacionada com a intervenção cirúrgica de agora.O avançado belga tem sido atingido frequentemente por lesões desde que ingressou no Real Madrid, em julho de 2019, quando se tornou na transferência mais cara dos "merengues".Durante a sua estadia em Madrid, Hazard realizou 65 jogos, tendo marcado por seis ocasiões, e tem contrato até junho de 2024.