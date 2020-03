Heiko Herrlich é o novo treinador do Augsburgo

“Estamos convencidos de que com Heiko Herrlich encontrámos um treinador que encaixa na perfeição na nossa equipa”, afirmou, em comunicado, o presidente do clube, Stefan Reuter, que classificou o novo técnico como “um grande conhecedor da ‘Bundesliga’, dentro e fora do campo”.



O novo técnico do Augsburgo, que já passou pelo Bayer Leverkusen, mostrou-se grato pela oportunidade de trabalhar para um clube “sério” e com uma “equipa capaz”.



O suíço Martin Schmidt foi demitido do cargo de treinador do Augsburgo na segunda-feira, após ter averbado a sétima derrota nos últimos nove jogos, perante o líder Bayern Munique.



O Augsburgo leva sete derrotas e apenas uma vitória nas últimas nove partidas da ‘Bundesliga’, sendo que no domingo perdeu por 2-0 na visita a Munique.



A equipa ocupa o 14.º posto da prova, com 27 pontos, mais cinco do que o 16.º e antepenúltimo colocado, que terá de disputar um ‘play-off’ de manutenção.