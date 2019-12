Hélio Sousa leva Seleção do Bahrain à conquista da Taça do Golfo

No Estádio Khalifa International, o avançado Mohamed Al Rohaimi, aos 69 minutos, marcou o tento solitário do encontro, depois de na primeira parte o médio Salman Al Faraj ter desperdiçado uma grande penalidade para os sauditas, aos 12.



Este é terceiro título da carreira do técnico luso, depois de ter conduzido as Seleções portuguesas de sub-17 e sub-19 às conquistas dos títulos europeus da categoria.