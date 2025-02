Hermoso volta a acusar Rubiales de forçar o beijo

Jenni Hermoso afirmou que, em agosto de 2023, conforme se vê em imagens então transmitidas pelas televisões em todo o mundo, Rubiales agarrou-lhe a cara na zona dos ouvidos e beijou-a nos lábios nas celebrações da vitória de Espanha no Mundial feminino de futebol, quando as autoridades felicitavam as jogadoras num palco instalado no estádio de Sydney.



A futebolista assegurou que Rubiales nunca lhe pediu para a beijar, como o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) invoca, e que não mantinham uma relação em que isso fosse normal ou habitual.



Jenni Hermoso afirmou não ter tido capacidade nem possibilidade de reagir e insistiu diversas vezes em que Rubiales era o seu "chefe".



"Senti que estava fora de contexto totalmente. Sabia que quem me estava a beijar era o meu chefe. E isso não acontece nem deve acontecer em nenhum âmbito laboral", disse.



Sentimentos opostos



Hermoso garantiu ter-se sentido desrespeitada e rejeição em relação à conduta de Rubiales, o que manifestou de imediato a companheiras da seleção, e reconheceu ter vivido nas horas seguintes "sentimentos contraditórios", por querer celebrar a vitória no Mundial, um objetivo para o qual trabalhou toda a vida, ao mesmo tempo que sentia que tinha sido vítima de algo "que não estava bem".



"Para mim era importante poder celebrar aquele momento. A minha atitude não apaga o que sinto. Não tenho de estar a chorar num quarto ou atirar-me ao chão quando aquilo aconteceu para dar a entender que não gostei", afirmou, quando questionada sobre imagens do balneário após a vitória da seleção espanhola no Mundial.



O julgamento arrancou em San Fernando de Henares, nos arredores de Madrid, com o testemunho de Jenni Hermoso, e Luis Rubiales deverá ser ouvido no dia 12 de fevereiro, assim como os restantes acusados.