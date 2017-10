Heynckes designado treinador do Bayern Munique até ao fim da época

Lusa 06 Out, 2017, 15:48 / atualizado em 06 Out, 2017, 15:48 | Futebol Internacional

"A direção do FC Bayern e Jupp Heynckes estabeleceram hoje um acordo de colaboração até 30 de junho de 2018. [Heynckes] vai assumir as funções de treinador do FC Bayern a partir de segunda-feira", informou o clube bávaro, em comunicado.



O antigo treinador do Benfica, nas épocas 1999/2000 e 2000/2001, foi o último técnico a vencer a Liga dos Campeões no comando do Bayern, em 2013, ano em que também conquistou o campeonato alemão e a Taça da Alemanha.



Heynckes, que estava retirado desde essa altura, regressa ao cargo de treinador do 'colosso' germânico para suceder a Ancelotti, que foi despedido na semana passada, tendo sido substituído, interinamente, pelo francês Willy Sagnol, que liderou a equipa no empate 2-2 com o Hertha Berlim.



"Não se trata de um regresso, mas de um favor a um amigo. E só o faço porque devo muito ao Bayern", admitiu Heynckes, em entrevista à revista desportiva Kicker, assinalando ter "um bom pressentimento" para a nova etapa da sua vida.



Heynckes, que será coadjuvado por Peter Hermann e Hermann Gerland -- o comunicado não faz referência a Sagnol -, tem a vantagem de já ter treinado algumas das atuais 'estrelas' da equipa, casos de Neuer, Boateng, Müller, Alaba, Javi Martinez, Ribéry e Robben.