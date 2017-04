Hoffenheim empate em Colónia nos descontos e continua terceiro na Alemanha

Lusa 21 Abr, 2017, 21:57 | Futebol Internacional

O médio Leonardo Bittencourt (58), solto na área, adiantou o anfitrião Colónia em lance rápido pela direita, que concluiu sem dificuldade.



Quando o triunfo do Colónia parecia iminente, ao terceiro minuto dos quatro de descontos dados pelo árbitro, o extremo japonês Osako escorregou no momento de aliviar na área, com a bola a sobrar para o médio Kerem Demirbay, que, em zona frontal, atirou fora do alcance do guarda-redes.



Com o empate, o Hoffenheim soma agora 55 pontos, e pode ser ultrapassado pelo Borussia Dortmund, que tem menos dois pontos e que visitra o Borussia Moenchengladbach no sábado. O Bayern Munique lidera, com 69, mais oito do que o Leipzig.



O Colónia teve um revés nas ambições europeias, mas igualou provisoriamente o Freiburgo no sexto lugar, com 41 pontos.