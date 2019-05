Holanda e Itália reencontram-se na final do Europeu de sub-17

Lusa Comentários 16 Mai, 2019, 21:32 | Futebol Internacional

Um ano depois da edição de 2018, a final será uma repetição do que então aconteceu na Inglaterra, no que foi o terceiro título continental do escalão para os jovens holandeses.



Mohamed Taabouni, aos 89 minutos, fez o único golo na meia-final que redundou na vitória de 1-0 dos holandeses sobre os espanhóis, no estádio UCB Bowl, em Dublin.



Quanto à Itália, que afastou Portugal na ronda anterior, conseguiu virar o resultado frente à França e vencer por 2-1.



No estádio Tallagt, Millot adiantou os gauleses, aos 41 minutos. Responderam os transalpinos com os tentos de Esposito (45+1) e Udogie (81).



Jogou-se também hoje o 'play-off' para a quinta vaga europeia no apuramento para o Campeonato do Mundo, sendo necessário ir até às grandes penalidades, para que a Hungria superasse a Bélgica, por 5-4.



No tempo regulamentar, marcaram Kalukika para os belgas, aos 56, e Komaromi aos 61, para os húngaros. O prolongamento terminou sem golos.