Holanda marca presença inédita na final do mundial feminino

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Jul, 2019, 08:10 / atualizado em 04 Jul, 2019, 08:10 | Futebol Internacional

Em Lyon a jogadora do Manchester United teve papel decisivo para o histórico apuramento das holandesas, tendo apontado o tento do triunfo, aos 99 minutos, na sequência de um remate colocado, à entrada da área.



Até então, nenhuma das seleções tinha conseguido encontrar o caminho do golo, ainda que as campeãs europeias tenham criado algumas situações de perigo na primeira parte, sobretudo através de Vivianne Miedema.



Com um jogo muito físico e assente nos duelos aéreos, a Suécia tentou criar embaraços à defensiva "laranja" e, no segundo tempo, Nilla Fischer esteve perto de inaugurar o marcador, valendo a grande intervenção da guardiã holandesa.



A sueca Hedvig Lindahl também evitou o golo da Holanda, após cabeceamento de Miedema, adiando as decisões para o prolongamento, durante o qual Jackie Groenen recebeu um passe à entrada da área e inaugurou o marcador.



O conjunto nórdico ainda procurou tirar partido das bolas paradas de que dispôs, mas nunca conseguiu ultrapassar Sari van Veenendaal.



Na segunda participação num Mundial de futebol feminino, a Holanda consegue uma inédita qualificação para a final, na qual vai defrontar o campeão em título e recordista de troféus (três), Estados Unidos, no domingo, em Nice, a partir das 16h00, hora de Lisboa.



Já a Suécia, finalista em 2003 e terceira classificada nas edições de 1991 e 2011, vai discutir, no sábado, às 16h00, o terceiro lugar com a Inglaterra, que na terça-feira foi eliminada pelas norte-americanas.