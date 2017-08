Huddersfield volta a vencer e junta-se ao grupo de líderes em Inglaterra

Lusa 20 Ago, 2017, 17:43 | Futebol Internacional

No Estádio Galpharm, o australiano Aaron Mooy fez o único golo da partida, aos 50 minutos, e garantiu novo triunfo do Huddersfield, que está de regresso ao principal escalão inglês após 26 anos de ausência.



A formação comandada pelo norte-americano David Wagner passou a somar seis pontos e juntou-se ao Manchester United, de José Mourinho, e ao West Brom no topo da 'Premier League'.



Por seu lado, o Newcastle, que passou uma temporada no Championship (segundo escalão), continua sem qualquer ponto no regresso aos 'grandes' do futebol inglês e também ainda não marcou qualquer golo.



Ainda hoje, o Tottenham recebe o campeão Chelsea, no dérbi de Londres.