Huila, de Paulo Torres, perde pontos no Girabola

Obed, aos 21 minutos, abriu o marcador para os luandenses, enquanto Robson, já nos descontos, restabeleceu a igualdade.O Desportivo da Huila é quinto no Girabola, com 11 pontos, mais dois do que o adversário neste jogo.O Wiliete de Benguela venceu o Bravos do Maquis, por 1-0, com golo de Nelito, aos 83 minutos, e ascendeu a terceiro, com 14 pontos.O Kabuscorp do Palanca consolidou a liderança do Girabola, com 20 pontos, após vencer o São Salvador do Zaire por 2-0, com golos de Tumba, aos 57, e Nelinho, aos 90+4, em jogo antecipado da nona jornada.Benarfa (Kabuscorp do Palanca) lidera a lista dos melhores marcadores, com seis golos, seguido por Mussa (Desportivo da Lunda Sul), que tem cinco.