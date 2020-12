Hulk despede-se do Shanghai SIPG e diz que vai seguir a sua “trajetória”

“Hoje, um dia tão importante quanto o que me apresentei, dia de despedir-me do Shanghai SIPG, equipa que me acolheu com muito carinho", escreveu o avançado na rede social Instagram, no mesmo dia em que a equipa foi afastada da Liga dos Campeões asiática, ao perder nos oitavos de final frente aos japoneses do Vissel Kobe (2-0).



O antigo jogador do FC Porto, de 34 anos, destaca as “inúmeras conquistas, como a Superliga e a Supertaça ao serviço dos chineses, mas também os momentos de superação, muita união e vontade de vencer”.



Hulk, que pelo Shanghai SIPG anotou 76 golos em 143 jogos, salienta que irá seguir a sua “trajetória, com uma bagagem profissional” da qual se orgulha, mas sem revelar onde pretende dar continuidade à carreira.