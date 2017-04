Hull City, de Marco Silva, perde mas continua fora da zona de despromoção

Lusa 15 Abr, 2017, 17:37 | Futebol Internacional

O austríaco Arnautovic, aos seis minutos, o veterenao Peter Crouch, aos 66, e o suíço Shaqiri, aos 80, fizeram os golos da formação da casa, enquanto Maguire marcou para o Hull City, aos 51, dando na altura o empate à equipa de Marco Silva.



O desaire do Swansea City no campo do Watford, por 1-0, manteve o Hull City no 17.º posto com dois pontos de vantagem sobre os galeses, que estão em lugar de descida de divisão.



A nove pontos da salvação está já o Sunderland, último classificado, que empatou nesta ronda em casa com o West Ham (2-2), com o italiano Borini, aos 90 minutos, a impedir o triunfo dos londrinos.



O campeão Leicester City foi empatar a dois golos no campo do Crystal Palace, num duelo entre duas equipas que já têm praticamente a manutenção assegurada, enquanto Everton recebeu e bateu o Burnley, por 3-1, com mais um golo do belga Lukaku, que lidera a lista dos melhores marcadores com 24.



No primeiro jogo do dia, o Tottenham goleou o Bournemouth, por 4-0, e colocou-se provisoriamente a quatro pontos do líder Chelsea, que defronta no domingo o Manchester United, de José Mourinho.



Em Londres, frente ao 16.º classificado da 'Premier League', os 'spurs' chegaram ao intervalo já com dois golos de vantagem, graças a remates certeiros do belga Dembele, aos 16 minutos, e do sul-coreano Son, aos 19. Na segunda parte, Kane aumentou a vantagem, aos 48, e o holandês Janssen confirmou a goleada, aos 90+2.



Com este resultado, o Tottenham passou a somar 71 pontos, menos quatro que o Chelsea, que se desloca no domingo ao campo do Manchester United, no jogo 'grande' da ronda.



Os 'spurs' reforçaram também o segundo lugar e passaram a ter oito de vantagem sobre o Liverpool, terceiro, e 10 sobre o Manchester City, quarto, que ainda hoje joga no terreno do Southampton.