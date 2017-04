Hull vence Watford e dá mais um passo rumo à manutenção

Lusa 22 Abr, 2017, 17:42 | Futebol Internacional

O avançado sérvio Markovic, que esteve emprestado pelo Liverpool ao Sporting na fase inicial da época, inaugurou o marcador para a equipa anfitriã, aos 62 minutos, tendo Clucas fechado a contagem pouco depois, aos 71.



O Hull manteve-se na 17.ª posição, a primeira acima da zona de despromoção, com dois pontos de vantagem sobre o Swansea, que se impôs pela mesma margem em casa ao Stoke, com golos de Llorente, aos 10 minutos, e Carroll, aos 70.



O Middlesbrough, 19.º colocado, é que parece cada vez mais perto de descer ao segundo escalão do futebol inglês, ao sair goleado por 4-0 do estádio do Bournemouth, enquanto o Everton falhou a possibilidade de apanhar o Manchester United no quinto lugar (apesar de ter mais três jogos), ao empatar 0-0 com o West Ham.



A equipa treinada pelo português José Mourinho apenas entra em ação no domingo, no reduto do Burnley, numa ronda que apenas fica concluída na quinta-feira, devido aos jogos das meias-finais da Taça de Inglaterra, marcados para este fim de semana.