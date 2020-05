Hummels e Witsel regressam no Dortmund frente ao Bayern

Hummels, que está de regresso ao Dortmund depois de três temporadas em Munique, recuperou de um problema no tendão de Aquiles e está disponível para enfrentar a sua antiga equipa, enquanto o belga Witsel, ex-jogador do Benfica, prepara-se para fazer a sua primeira aparição na Bundesliga desde o recomeço da prova, que tinha sido suspensa em março devido à pandemia da covid-19.O Borussia, segundo classificado com 57 pontos, recebe na terça-feira o Bayern, líder com 61, em jogo da 28.ª jornada do campeonato alemão. No jogo da primeira volta, os bávaros golearam por 4-0.

O português Raphaël Guerreiro tem estado em destaque na formação de Dortmund, tendo apontado três golos nos últimos dois jogos.