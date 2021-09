Hungria cumpre um jogo à porta fechada e paga 185 mil euros por racismo

A decisão, hoje divulgada pela FIFA, é uma das maiores penalizações financeiras da cúpula do futebol mundial, aplicando-se à federação da Hungria.



Em Budapeste, no dia 2 de setembro, os ingleses golearam os húngaros por 4-0, mas vários dos seus jogadores foram alvo de constantes insultos e outros abusos racistas.



Além do jogo à porta fechada, será cumprido um outro se houver reincidência num prazo de dois anos, e a própria UEFA já tinha sancionado os húngaros com dois jogos de suspensão, aí por cânticos racistas durante o Euro2020.



Essa suspensão terá efeito em junho, durante os encontros da Liga das Nações, mas o próximo jogo da Hungria, com a Albânia em 09 de outubro, acontecerá sem ninguém nas bancadas.