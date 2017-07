Ian Matias derrubou o histórico Glasgow Rangers

A vitória constitui um feito histórico no futebol luxemburguês. Ian Matias defesa do Progrés foi titular no encontro de sonho da formação do Luxemburgo e que deixou em choque os adeptos do Glasgow.



Agora o Progres quer chegar à fase de grupos. O sucesso do apuramento foi encarar o jogo como se fosse o último perante uma equipa cheia de jogadores mais fortes, como reconheceu o português.



Ian Matias espera ter visibilidade após este feito embora viva uma realidade amadora no Luxemburgo.



Um dia o luso-descendente quer abraçar o profissionalismo.