Ibrahimovic afasta possibilidade de regressar à seleção sueca

Lusa Comentários 26 Abr, 2018, 16:12 | Futebol Internacional

“Falei com Zlatan [Ibrahimovic] na terça-feira. Informou-me que não mudou de ideias a respeito do regresso à seleção. Continua a ser não”, disse Lars Richt, confirmando que o veterano avançado não integrará a lista de convocados do selecionador Janne Andersson, que será anunciada em 15 de maio.



O veterano avançado, de 36 anos, que alinha nos norte-americanos do LA Galaxy, abandonou a seleção sueca após o Euro2016, conquistado por Portugal, terminando a carreira internacional com o recorde nacional de 62 golos marcados, em 116 jogos.



O comunicado de Richt surge após Ibrahimovic ter deixado entender que poderia regressar à seleção da Suécia para disputar o Mundial2018, cuja fase final se vai disputar na Rússia, onde terá como adversários no grupo F a Alemanha, campeã em título, o México e a Coreia do Sul.