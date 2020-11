Ibrahimovic assiste, marca e mantém AC Milan na liderança da Serie A

Em Udine, com Rafael Leão a titular, o jogo parecia correr de feição para os milaneses, que marcaram aos 18 minutos, num lance em que Ibrahimovic cruzou atrasado para a entrada de Kessie, que rematou sem hipóteses.



Sem pressionar muito e a vencer ao intervalo, a equipa de Stefano Pioli parecia gerir a situação, mas uma entrada em falso na segunda metade, com falta de Romagnoli para grande penalidade – convertida por De Paul, aos 48 -, deixou o AC Milan em apuros.



Com o relógio a ‘correr’ e sem golos, Stefano Pioli mexeu na equipa, e foi já com Diogo Dalot em campo e sem Rafael Leão que Ibrahimovic ‘descobriu’ espaço para uma bicicleta incompleta na pequena área e para dar o triunfo à sua equipa, aos 83 minutos.



O triunfo permite ao AC Milan concluir a jornada na liderança, independentemente dos restantes resultados, nomeadamente do Nápoles ou do Sassuolo, que podem chegar ao segundo lugar, em caso de triunfo, num jogo em que se defrontam.



Nos jogos de hoje, o português Cristiano Ronaldo, que teve resultado positivo à covid-19 em 13 de outubro, pode regressar à competição, embora tenha começado no banco na visita da Juventus à Spezia, como o treinador Andrea Pirlo tinha indicado.