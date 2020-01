Ibrahimovic espera um duelo "estimulante" com Cristiano Ronaldo

", disse o avançado sueco, de 38 anos, que regressa ao AC Milan, depois de ter estado nos dois últimos anos na Liga norte-americana de futebol, no LA Galaxy.Ibrahimovic, que jogou em Itália na Juventus, Inter de Milão e AC Milan, disse que ainda se sente capaz e que tem a adrenalina para dar o máximo, lembrando que Paolo Maldini o contactou depois do último jogo com o LA Galaxy.As conversas intensificaram-se após a goleada sofrida pelo AC Milan, afundado no 11.º lugar e que nesse jogo igualou a sua pior derrota fora na Série A Italiana de futebol, ao perder por 5-0 com a Atalanta.", explicou o futebolista sueco.Em relação à possibilidade de continuar no AC Milan após estes seis meses de contrato, o avançado disse que isso vai depender dos resultados alcançados.", sublinhou.

Ibrahimovic, formado no Malmo, jogou também no Ajax, FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Manchester United.