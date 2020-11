Ibrahimovic lesionado pode desfalcar líder italiano AC Milan três semanas

O avançado, de 39 anos, lesionou-se no domingo no triunfo ‘rossoneri’ por 3-1 na visita ao Nápoles, no qual marcou os dois primeiros golos do encontro, do qual saiu a 11 minutos do fim, magoado.



De regresso ao futebol italiano, Ibrahimovic tem sido fundamental na boa época do AC Milan, que, após vários anos em lugares modestos na classificação, lidera o campeonato com 20 pontos, mais dois do que o surpreendente Sassuolo e três do que a Roma de Paulo Fonseca.



Ibrahimovic, que marca um golo a cada 56 minutos, é o melhor marcador com 10 golos, mais dois do que o português Cristiano Ronaldo.



Daqui a 10 dias, a sua situação será reavaliada, sendo que, se o prognóstico das três semanas não mudar, perderá os desafios com a Fiorentina e Sampdoria no campeonato, bem como com os franceses do Lille, os escoceses do Celtic e os checos do Sparta de Praga na Liga Europa.



O sueco voltou ao AC Milan em janeiro, depois de terminado o seu contrato com os norte-americanos dos Los Angeles Galaxy.