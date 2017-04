Ibrahimovic para por lesão mas não desiste

Mário Aleixo - RTP 24 Abr, 2017, 09:55 | Futebol Internacional

O avançado sueco do Manchester United Zlatan Ibrahimovic disse que "desistir não é uma opção", mas que vai estar "longe do futebol por algum tempo", depois da lesão contraída na passada quinta-feira.



"Vou passar por isto (a lesão no joelho) como qualquer outra coisa e voltar ainda mais forte", assegurou o ex-internacional sueco, de 35 anos, através da rede social Instagram.



O atleta sofreu "danos significativos nos ligamentos dos joelhos", confirmou o clube, devido a uma queda na vitória por 2-1 na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, frente ao Anderlecht, na quinta-feira, embate do qual também Marcos Rojo, antigo atleta do Sporting, saiu lesionado num joelho.



"Uma coisa é certa: eu decido quando é tempo de parar, mais ninguém", explicou o avançado, em resposta à especulação da imprensa, que afirma que o atleta poderá ter de se retirar do futebol devido a uma rotura dos ligamentos cruzados, o que implicaria uma ausência de oito meses, mas 'Ibra' diz que "desistir não é uma opção".



Esta temporada, a primeira no Manchester United, sob o comando de José Mourinho, Zlatan apontou 28 golos em 46 jogos, 17 desses tentos na liga inglesa, na qual os "red devils" são quintos, e dois na final da Taça da Liga, que venceram frente ao Southampton (3-2).