Ibrahimovic perto de regressar à seleção da Suécia

"Quando ele entreabriu a porta para voltar a jogar na seleção, senti que era natural e importante falar disso, assim que possível", explicou Andersson, citado no comunicado. "A reunião foi boa e frutuosa, acordámos continuar o diálogo", prosseguiu.



'Ibra', de 39 anos, renunciou à seleção após o Euro2016, mas na passada semana disse à imprensa sueca que envergar a camisola amarela da Suécia lhe estava a "fazer falta".



"Se me perguntas, vou ser honesto, a seleção faz-me falta. Não é um segredo", explicou então o avançado do AC Milan, em declarações ao Aftonbladet.



"Aquele a quem isso não faça falta, já acabou a sua carreira, e eu não acabei a minha", assegurou o melhor marcador da Liga italiana em curso, com 10 golos. Pela seleção, tem 62 golos em 116 seleções.



Questionado sobre um eventual apelo de Janne Andersson, que muito criticou no passado, afirmou: "Preciso de algum tempo para pensar sobre isso, tenho de refletir".



Sem o antigo jogador de PSG, Ajax, Juventus, FC Barcelona e Los Angeles Galaxy, a Suécia atingiu os quartos de final do Mundial de 2018 e apurou-se para o Euro2020, prova adiada para 2021 por causa da pandemia de covid-19. Na fase de grupos, a Suécia jogará contra Espanha, Polónia e Eslováquia.



No entanto, a campanha na Liga das Nações foi muito pior - integrada no grupo de Portugal, somou um empate e cinco derrotas e foi despromovida ao nível B da competição.