Ibrahimovic poderá defrontar o FC Porto na "Champions"

O avançado, de 40 anos, esteve primeiro inativo devido a uma lesão no joelho esquerdo que o afastou do Euro2020, no qual participaria pela Suécia, tendo sido submetido a uma artroscopia a 18 de junho.



No entanto, o jogador chegou a ser utilizado na partida referente à terceira jornada da I Liga italiana, disputada em 12 de setembro último, na receção à Lazio, tendo sido lançado em campo aos 60 minutos e marcado o segundo golo do AC Milan sete minutos depois, na vitória por 2-0 sobre a formação romana, mas não mais voltou a competir desde então.



Nessa partida, Ibrahimovic entrou justamente a render o internacional português Rafael Leão, autor do primeiro golo, aos 45 minutos.



De acordo com a imprensa italiana, o avançado sueco não deverá defrontar o Hellas Verona no próximo sábado, em jogo da oitava jornada da Serie A, admitindo o regresso provável à competição na partida no Dragão, frente ao FC Porto, na próxima terça-feira, da terceira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.



O AC Milan voltará a defrontar o FC Porto duas semanas volvidas, em 03 de novembro, desta vez em Milão, na quarta jornada do grupo B da "Champions".