Ibrahimovic prolonga contrato com AC Milan por um ano

"Hoje, Zlatan Ibrahimovic juntou-se aos seus companheiros e ao técnico Stefano Pioli no centro desportivo de Milanello, onde participou no primeiro treino" da nova temporada, anunciou o AC Milan através das redes sociais.



Segundo a imprensa desportiva italiana, a renovação implica um montante de sete milhões de euros para a estrela sueca, que está a viver a segunda experiência ao serviço do clube de Milão, tendo apontado 10 golos em 18 jogos da Serie A desde que chegou em janeiro.



O AC Milan terminou a época no sexto lugar em Itália, conquistando uma vaga na Liga Europa, e vai regressar à ação em meados de setembro, na segunda ronda de qualificação para a prova europeia, diante dos irlandeses do Shamrock Rovers.



Já o início da participação dos milaneses na nova temporada da Liga italiana de futebol está agendado para 19 de setembro.