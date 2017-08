Ibrahimovic regressa ao Manchester United

Lusa 24 Ago, 2017, 16:54 | Futebol Internacional

O sueco, de 35 anos, regressa assim aos vencedores da Liga Europa, depois de ter terminado prematuramente a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho, da qual ainda está em fase de recuperação.



"Voltei para acabar o que comecei. Sempre foi minha intenção e do clube eu ficar. Não posso esperar para voltar ao relvado de Old Trafford, mas também sei que tenho de tomar o meu tempo para ter a certeza que estou preparado. Tenho treinado arduamente e continuarei a fazê-lo para ter certezas que estou na minha melhor condição possível para regressar aos relvados", afirmou Ibrahimovic, em declarações ao sítio oficial na internet do emblema inglês.



O técnico José Mourinho, que já tinha treinado o sueco no Inter Milão em 2008/09, exprimiu o seu entusiasmo e disse que, depois da época passada, o avançado merece a "confiança e paciência" do clube, salientando não ter "qualquer dúvida de que ele será importante segunda parte da temporada".



Na temporada passada, Ibrahimovic marcou 28 golos nos 46 jogos pelos 'red devils', tendo falhado a final da Liga Europa, devido à lesão no joelho sofrida a 21 de abril.