Immobile coloca Lazio no terceiro lugar da liga italiana

Em Udine, a primeira parte não teve golos, com o marcador a sofrer alterações apenas no segundo tempo, quando o ponta de lança Immobile foi eficaz da marca do castigo máximo, aos 61 minutos.



O avançado português Beto foi titular nos anfitriões (12.º), dando lugar ao compatriota Vivaldo Semedo, à passagem do minuto 87. Já Leonardo Buta acabou por não ser lançado em campo.



Na Lazio, o guarda-redes luso Luís Maximiano viu o triunfo do banco dos suplentes.



Com este triunfo, após uma igualdade e um desaire, a Lazio aproveitou da melhor maneira a derrota do Inter Milão, em Nápoles (3-1), para se posicionar no terceiro posto, com 68, contra os 69 de Juventus (segunda colocada e com menos um jogo) e 86 dos napolitanos. Os "nerazzurri" são quartos, com 66.