Imprensa britânica. Ronaldo pede para sair do Man. United, há clubes interessados em CR7

Ronaldo jogou 19 temporadas consecutivas na Liga dos Campeões desde que deixou o Sporting CP para o futebol inglês no verão de 2003, estabelecendo recordes e marcas altas para jogos (183), golos (140) e assistências (42) na principal competição de clubes da Europa.



Cristiano Ronaldo nunca jogou na Liga Europa, na qual o Manchester United jogará esta temporada depois de terminar em sexto na Premier League. Cristiano Ronaldo acredita que lhe restam três ou quatro anos ao mais alto nível no futebol.



No mesmo dia em que o jornal "The Times" garante que Ronaldo pediu ao Manchester United para o deixar sair nesta janela de transferências, a publicação "The Athletic" avança com o nome de três clubes que estarão na corrida pela contratação do capitão da Seleção Nacional e avançado de 37 anos.



Segundo a notícia, Nápoles da Serie A, Bayern da Bundesliga e Chelsea da Premier League figuram na lista de clubes interessados no craque português. O site britânico recorda mesmo a notícia de uma reunião do empresário Jorge Mendes com Todd Boelhy, novo dono do clube de Londres (Chelsea).



Formado no Sporting, Cristiano Ronaldo regressou no último verão ao Manchester United, clube que já tinha representado entre 2003 e 2009. Esta temporada somou 24 golos em 38 jogos pelos "red devils".



Ronaldo está a gozar os últimos dias de férias, devendo regressar brevemente ao Manchester United, que parte dia 8 de julho para a Austrália.