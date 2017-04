Imprensa rendida a Cristiano Ronaldo

Depois do “bis” da semana passada também frente ao Bayern em que atingiu os 100 golos nas provas europeias, esta terça feira com os três golos apontados igualmente aos alemães atingiu os 100 golos mas apenas na Liga dos Campeões.



Com o apuramento do Real Madrid o internacional português prepara-se para disputar a 10ª meia-final e sétima seguida.



Isto e muito mais colocou Cristiano Ronaldo no topo da imprensa desta quarta feira como conta o jornalista Miguel Cordeiro.