Imprensa turca fala no divórcio entre Jesus e o Fenerbahçe

A falta de resultados positivos nos confrontos diretos com os principais adversários da liga turca está a motivar a contestação ao técnico português.Jorge Jesus ainda está na luta pelo título, mas o tom das críticas tem vindo a aumentar face à falta de resultados nos dérbis e clássicos em quatro desses desafios. Um empate e três derrotas deixam Jorge Jesus em maus lençóis perante o descontentamento de muitos adeptos turcos.





Jesus tem contrato com o Fenerbahçe até maio, mas a imprensa daquele país antecipa hoje uma reunião entre o treinador e o presidente do clube, Ali Koç, da qual deverá sair o futuro próximo de Jesus, num momento em que o Fenerbahçe ocupa o segundo lugar no campeonato, com nove pontos a menos e um jogo a menos que o líder Galatasaray.