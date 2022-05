Inaugurada a estátua dedicada a Sergio Aguero

Em 10 anos, Aguero, que, entretanto, terminou a carreira devido a problemas de saúde, marcou um total de 260 golos, ajudando o Manchester City a conquistar um total de 15 títulos, incluindo cinco Premier Leagues e uma Taça de Inglaterra.Além de melhor marcador da história do clube, o argentino é também o jogador que mais títulos conquistou ao serviço dos "citizens".", disse o clube, em comunicado.A estátua está situada no lado este do Estádio Etihad e junto às de outras lendas do City, como o belga Vincent Kompany e o espanhol David Silva.", afirmou Agüero, em declarações divulgadas pelo Manchester City.Depois de abandonar os "citizens", Aguero ingressou no FC Barcelona, mas teve que terminar a carreira prematuramente devido a problemas cardíacos.





O internacional argentino começou a carreira no Independiente e também defendeu as cores do Atlético Madrid.