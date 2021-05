Independiente del Valle de Renato Paiva vence e pressiona líder Emelec

A terceira vitória consecutiva da equipa do técnico luso foi construída com golos dos avançados Christian Ortiz (oito e 69 minutos) e Jacob Moncada (37), que já tinha feito a assistência para o tento inaugural.



O Independiente del Vale, segundo colocado, passa a somar 25 pontos, ficando a apenas um do Emelec, que defronta o Mushuc Runa (4.º, com 21) este domingo. O Guayaquil City é 16.º e último posicionado, com nove.