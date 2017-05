Infantino assegura solidez das contas da FIFA

Mário Aleixo - RTP 08 Mai, 2017, 11:28 | Futebol Internacional

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou que as finanças do organismo que rege o futebol mundial estão "extremamente sólidas", apesar das perdas de 369 milhões de 347 milhões de euros este ano.



"Apesar do que algumas pessoas dizem e escrevem, as finanças da FIFA são extremamente sólidas", frisou o dirigente, em discurso no congresso da Confederação Asiática de Futebol.



Infantino disse ser normal que se registem perdas nos três anos após a realização do Mundial, justificando que é "assim que funciona" o modelo económico da FIFA.



"Não vamos contar histórias, não vamos criar artifícios contabilísticos. A situação é que as finanças da FIFA são extremamente sólidas", repetiu Gianni Infantino.



O organismo já tinha alertado que as suas finanças podiam deteriorar-se, mas que espera atingir lucros com os direitos televisivos no Mundial2018, na Rússia.