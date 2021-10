Infantino quer Israel a organizar Mundial2030 em conjunto com países árabes

Em visita a Israel, Infantino defendeu essa ideia numa conferência em Jerusalém e, mais tarde, num encontro que teve com o primeiro-ministro israelita, Naftali Bennett.



“Confirmo que o presidente da FIFA lançou a ideia de que Israel poderia sediar o Campeonato do Mundo de 2030 com outros países da região, liderados pelos Emirados Árabes Unidos”, confirmou Bennett, em comunicado.



Antes, numa conferência organizada pelo jornal Jerusalem Post, o dirigente máximo do organismo que rege o futebol mundial defendeu que o Mundial tem a “capacidade e a magia de unir as pessoas”.



“Acho que a coorganização é o futuro e porque não sonhar e pensar com um Mundial em Israel. Seja sénior, júnior, masculino ou feminino”, disse Infantino, recordado o recente “acordo histórico” entre as federações de futebol de Israel e dos Emirados Árabes Unidos.



Em 2020, países como os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos normalizaram suas relações com Israel.



“A FIFA quer colocar o futebol a serviço da sociedade, para, realmente, fazer a diferença, dando a sua contribuição, sempre que possível, para a paz e a estabilidade na região”, concluiu.