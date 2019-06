Infantino reeleito presidente da FIFA por aclamação

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Jun, 2019, 12:17 / atualizado em 05 Jun, 2019, 12:17 | Futebol Internacional

Sem adversário neste Congresso, Infantino foi eleito para o segundo mandato pelas 211 federações que compõem a FIFA.



Infantino, de 49 anos, foi eleito pela primeira vez em fevereiro de 2016 para completar o mandato de Joseph Blatter, que foi suspenso por estar envolvido num caso de corrupção no organismo.



No discurso de abertura do Congresso, Infantino diz que desde a sua chegada a FIFA deixou de ser "tóxica, quase criminosa" e que agora é "sinónimo de credibilidade, confiança, integridade, igualdade e direitos humanos".



"Lembrem-se do estado da FIFA nesse congresso (em 2016). Os últimos três anos e quatro meses não foram certamente perfeitos. Certamente que cometi erros, mas tentei melhorar. Hoje, num dia de eleição, ninguém fala de crise. Ninguém fala de reconstruir a FIFA do início, ninguém fala de escândalos, ninguém fala de corrupção", referiu.