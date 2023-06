Inglaterra apura-se para os quartos de final do Europeu de sub-21

Além do apuramento, a Inglaterra já assegurou a vitória no Grupo C, de onde sairá o adversário de Portugal, caso a equipa das ‘quinas’ consiga atingir os dois primeiros lugares na ‘poule’ A, na qual ocupa a quarta e última posição, ainda sem vitórias, após duas jornadas.



Em Kutaisi, na Geórgia, os golos marcados por Anthony Gordon, aos 16 minutos, e Emile Smith Rowe, aos 68, permitiram à Inglaterra impor-se por 2-0 a Israel e reforçar o comando do grupo, com seis pontos, mais três do que a República Checa, segunda classificada e a única seleção que pode apanhar os britânicos.



Os checos, que perderam com a Inglaterra na estreia, por 2-0, e, por isso, nunca poderão terminar no primeiro posto do agrupamento, bateram a Alemanha por 2-1, graças a um golo marcado por Martin Vitik, aos 87 minutos, que deixou os detentores do troféu em sérias dificuldades.



A Alemanha, que venceu Portugal na final do Europeu de sub-21 de 2021, tinha sofrido o primeiro golo aos 33 minutos, marcado por Vaclav Sejk, antes de Angelo Stiller ter empatado, aos 70, e está obrigada a vencer a Inglaterra na última jornada e esperar que a República Checa perca com Israel por números favoráveis.



No Grupo D, a França ficou perto de 'carimbar o passaporte' para a fase a eliminar, ao bater a Noruega por 1-0, com um golo marcado por Michael Olise, aos 57 minutos, enquanto a Itália reentrou na corrida pelo apuramento, ao vencer a Suíça, por 3-2, depois de ter perdido com os franceses na estreia, por 2-1.



Os transalpinos chegaram ao intervalo a vencer por 3-0, graças aos golos marcados por Lorenzo Pirola (seis minutos), Wilfried Gnonto (11) e Fabiano Parisi (45+4), mas os helvéticos reduziram no início da segunda parte, por Kastriot Imeri (47) e Zeki Amdouni (52), e nunca deixaram de ameaçar o empate.



Com seis pontos, a França está em posição privilegiada para se juntar à Inglaterra e às duas seleções do Grupo B apuradas no sábado (Espanha e Ucrânia), enquanto Itália e Suíça, igualadas na segunda posição, com três pontos, vão lutar pela outra vaga, embora a Noruega, ainda em ‘branco’, também tenha hipóteses matemáticas.