Inglaterra está na final do Mundial feminino

A formação inglesa adiantou-se aos 36 minutos, por intermédio de Ella Toone, mas as astralianas reagiram e igualaram já na segunda metade, através de Sam Kerr, aos 63.

A seleção europeia regressou à frente ao marcador aos 71, com um golo de Lauren Hemp, e sentenciou a partida aos 86, por Alessia Russo, um tento que tranquilizou as britânicas e que surgiu momentos depois de as australianas terem falhado duas claras ocasiões para empatar.

Na final, marcada para domingo, a Inglaterra vai defrontar a Espanha, numa final inédita de um Mundial feminino e que coroará igulamente pela primeira vez uma destas seleções.

Em Sydney, nem o apoio de mais de 75.000 adeptos australianos impediu a campeã europeia de se impor no segundo jogo das meias-finais e apurar-se pela primeira vez para o encontro de atribuição do título, no domingo, tal como acontece com a Espanha, que venceu na terça-feira a Suécia, por 2-1.

Depois de ter terminado em terceiro lugar em 2015 e em quarto em 2019, a Inglaterra vai procurar juntar o título mundial ao europeu, sucedendo aos Estados Unidos, que venceram as duas últimas edições.



No dia anterior, disputa-se o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, entre a Suécia, que era uma das principais favoritas, especialmente depois de afastar os Estados Unidos, e a Austrália, organizadora da competição, em conjunto com a Nova Zelândia.



Portugal participou pela primeira vez na competição e terminou no terceiro lugar do grupo E, depois de ter perdido com os Países Baixos, por 1-0, vencido o Vietname, por 2-0, e empatado 0-0 com os Estados Unidos.