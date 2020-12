Iniesta operado e com quatro meses de paragem

O médio ainda alinhou alguns minutos no jogo dos quartos de final, frente aos sul-coreanos do Suwon Bluewings, que a formação japonesa venceu no desempate por grandes penalidades (7-6).

O Vissel Kobe, que nas meias-finais da Liga dos Campeões Asiáticos perdeu por 2-1 com o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, ocupa a 12.ª posição da liga japonesa de futebol.