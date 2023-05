Insultos a Vinicius Jr. fecham bancadas do Mestalla

O avançado do Real Madrid acusou os adeptos do Valência de insultos racistas, durante o encontro da 35.ª jornada da liga espanhola, tendo mesmo confrontado os fãs valencianos no decorrer da partida.O organismo da RFEF decidiu fechar a bancada Kempes, de onde terão saído grande parte dos insultos, entre os quais o único relatado pelo relatório do árbitro, que refere que, aos 73 minutos, um adepto chamou "macaco" a Vinicius.O Comité de Competição considerou ainda que, tendo em conta as provas apresentadas, os insultos começaram ainda no exterior do estádio, aquando da chegada, continuando no interior, com o organismo a salientar que, entre outros, ouviu-se "um grito generalizado nas bancadas" a chamar "macaco" ao brasileiro perto do final do encontro.O Comité da RFEF considera que "".", lê-se.Os insultos sofridos por Vinicius foram condenados por vários setores, entre os quais o próprio governo brasileiro.